كل ما يخص تذاكر مباراة العراق وإيران في عَمان

2019-11-13 | 09:57
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أعلن منسق اتحاد الكرة العراقي في الأردن سعد الزهيري، عن تفاصيل توزيع تذاكر مباراة العراق وإيران ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وستقام المباراة على استاد عمان الدولي في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم غدٍ الخميس.
وقال الزهيري في تصريح لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على قناة السومرية، إن "مشرف مباراة العراق وإيران، وجه بتوزيع 70% من التذاكر خلال يوم المباراة (غداُ) عبر اكشاك الملعب الذي سيستضيف اللقاء والذي سعته 16,800 متفرج".
وأضاف أنه "سيتم توزيع 30% من التذاكر مساء اليوم الأربعاء عن طريق مطعم الاوائل ومطعم المحار"، مشيراً إلى أنه "لم يتم توزيع بطاقة واحدة لحد الان"، مبيناً ان "ملعب المباراة سيفتح ابوابه قبل ثلاث ساعات من اللقاء".
وكان الزهيري قد أعلن في حلقة "صوت الملاعب" أمس الثلاثاء، أن الاسيوي سيمنع لجمهور من رفع أي لافتات سياسية او دينية خلال المباراة، فيما حذر لاعبي المنتخب الوطني من ارتداء "الكمامات" كونه يعتبر من الأمور السياسية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.