بارزاني يلتقي صالح في قصر السلام

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الاربعاء، رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني في قصر السلام وسط بغداد. وقال مراسل الخليج 365، ان رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني التقى اليوم في قصر السلام ببغداد رئيس الجمهورية برهم صالح. Advertisements واضاف ان الجانبين سيبحثان الاوضاع السياسية والامور العالقة بين بغداد واربيل. وافاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، بأن رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني وصل الى العاصمة بغداد، فيما التقى برئيس الوزراء عادل عبد المهدي.



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