بالصور.. حريق في الحبوبي

افاد مصدر امني، الاربعاء، باندلاع حريق في شارع الحبوبي بمدينة الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في فرن ومطعم الهدايا في شارع الحبوبي وسط مدينة الناصرية، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.