الانواء الجوية: امطار رعدية وانخفاض لدرجات الحرارة ابتداء من الجمعة

توقعت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، ان تشهد البلاد تساقط امطار تكون رعدية مع النخفاض لدرجات الحرارة ابتداء من يوم الجمعة.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الطقس سيكون ليوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار خفيفة في اقسامها الغربية فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي الى غائم".

واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون ليوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً خاصة في اقسامها الغربية فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلا"، مبينة ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم جزئي مصحوب بتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة ليلا".

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واشارت الهيئة الى ان "الطقس سيكون ليوم الاحد في المناطق كافة غائم ممطر مع حدوث عواصف رعدية, فيما ستنخفض درجات الحرارة بضع درجات".

يذكر ان البلاد شهدت خلال الاسبوعين الماضيين تحسنا في درجات الحرارة وانعدام للامطار في معظم البلاد.