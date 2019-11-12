الحكيم: ندين اغتيال واختطاف بعض الناشطين والاعلاميين من جهات مجهولة

ادان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء، اغتيال واختطاف بعض الناشطين والاعلاميين من جهات مجهولة، فيما طالب الحكومة واجهزتها الامنية بالمتابعة الحثيثة لهذا الملف.

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حق التعبير عن الرأي هو واحد من ابجديات الانظمة الديمقراطية في العالم، وقد كفل الدستور العراقي هذا الحق لجميع المواطنين"، مدينا "ما يتعرض له بعض الناشطين والاعلاميين من حالات اغتيال واختطاف من جهات مجهولة".

وطالب الحكيم "الحكومة العراقية واجهزتها الامنية بالمتابعة الحثيثة لهذا الملف وضرورة كشف الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم ومحاسبتها والاعلان بشفافية عن اوامر الاعتقال القضائية الصادرة بحق الاشخاص المتهمين لتفويت الفرصة على الجهات الساعية لاستغلال الظروف الحالية لتنفيذ اجنداتها الخارجية".