كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن تقديم مدير مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مدير مكتب رئيس الوزراء محمد الهاشمي المعروف بابو جهاد قدم استقالته من منصبه لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي". واضاف المصدر انه "بانتظار موافقة عبد المهدي على الاستقالة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: مدير مكتب عبد المهدي يقدم استقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.