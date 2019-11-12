نص بيان مكتب رئيس الوزراء بشأن الاتصال بين عبد المهدي وبومبيو

اصدر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، بيانا بشأن الاتصال بين الاخير ووزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى، اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو".

Advertisements

وأكد عبد المهدي "على الرغبة الجادة بتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز علاقات العراق بجيرانه وأصدقائه واحترام سيادته واستقلاله"، موضحا "عزم الحكومة العراقية على الاستمرار بمنهجها في التعامل الإيجابي مع المظاهرات والتشديد على سلميتها وحمايتها من قبل القوات الأمنية والسعي الجاد لتحقيق المطالب وفق الدستور والقانون".

فيما اكد وزير الخارجية الامريكي "دعم الولايات المتحدة الأمريكية الى رئيس الوزراء والحكومة العراقية والرغبة في تعزيز التعاون بين البلدين وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي ومساعدة العراق على تعزيز أمنه واستقراره واستقلاله وعدم التدخل بشؤونه الداخلية"، مشددا على "حق التظاهر السلمي في ظل النظام الديمقراطي العراقي ودعم القوات الأمنية العراقية".