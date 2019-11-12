ترامب: العالم مكان للمنافسة الشرسة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمته أمام النادي الاقتصادي بنيويورك اليوم الثلاثاء أن العالم مكان للمنافسة الشرسة، مؤكداً أن بلاده تتنافس مع الدول الأخرى على الوظائف والصناعة والنمو والازدهار.
وأضاف ترامب: "قبل أن أتولى منصبي الحالي، توقع مكتب ميزانية بالكونغرس أن يتم توفير أقل من مليوني وظيفة بحلول هذا الوقت في عام 2019. وبدلا من ذلك، تمكنت حكومتي من توفير حوالي 7 ملايين وظيفة جديدة. لقد تفوقنا على التوقعات أكثر من ثلاث مرات".
وتابع الرئيس الأمريكي القول: "اليوم، أنا فخور بأن أقف أمامكم كرئيس لإبلاغكم بأننا قد وفينا بوعودنا وتجاوزنا توقعاتنا. لقد أنهينا الحرب على العمال الأمريكيين، وأوقفنا الهجوم على الصناعة الأمريكية، وأطلقنا ازدهارا اقتصاديا لم نر مثله من قبل".
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