ترامب: العالم مكان للمنافسة الشرسة

ولفت ترامب الى أن "المصانع والشركات ستجد دائما المكان لنفسها، والأمر متروك لنا لتحديد ما إذا كان هذا المكان سيكون في بلد أجنبي أم هنا في بلدنا".

وأضاف ترامب: "قبل أن أتولى منصبي الحالي، توقع مكتب ميزانية بالكونغرس أن يتم توفير أقل من مليوني وظيفة بحلول هذا الوقت في عام 2019. وبدلا من ذلك، تمكنت حكومتي من توفير حوالي 7 ملايين وظيفة جديدة. لقد تفوقنا على التوقعات أكثر من ثلاث مرات".



وتابع الرئيس الأمريكي القول: "اليوم، أنا فخور بأن أقف أمامكم كرئيس لإبلاغكم بأننا قد وفينا بوعودنا وتجاوزنا توقعاتنا. لقد أنهينا الحرب على العمال الأمريكيين، وأوقفنا الهجوم على الصناعة الأمريكية، وأطلقنا ازدهارا اقتصاديا لم نر مثله من قبل".