متظاهرون يحاصرون منزل قائممقام قضاء الغراف شمال ذي قار

حاصر متظاهرون، مساء الثلاثاء، منزل قائممقام قضاء الغراف شمال ذي قار. وقال مراسل السومرية، إن متظاهرين غاضبين حاصروا، مساء اليوم، منزل قائممقام قضاء الغراف شمال ذي قار. Advertisements وأضاف أن المتظاهرين قطعوا بعض الطرق بالإطارات المشتعلة. وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.



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