عبد المهدي: التظاهرات حدث مهم وفرصة ثمينة لاحداث اصلاحات

اعتبر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، التظاهرات في البلاد بانها حدث مهم وفرصة ثمينة لإحداث إصلاحات، وفيما أكد أن الفساد لم يتراكم خلال اشهر بل منذ زمن طويل، شدد على حاجة البلاد لتعديلات دستورية واصلاح النظام الانتخابي. يتبع...

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