أربعة امور تغيرت على المنتخب الوطني قبل مواجهة إيران.. تعرف عليها

المباراة ستكون في غاية الاهمية بالنسبة للمنتخبين، فالمنتخب الوطني يسعى الى تأمين صدارته من خلال الفوز، فيما يطمح المنتخب الايراني في استعداة توازنه والعودة للصدارة بعد خسارته امام البحرين في الجولة الماضية.
وواجه المنتخب الوطني اربعة تغيرات قبل خوض مباراة ايران، وسيتم تسليط الضوء عليها توالياً في هذا التقرير.
تغيير ملعب المباراة
بسبب التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية للمطالبة بتغيير نظام الحكم ومحاربة المفسدين، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل مباراتي العراق امام ايران والبحرين الى خارج العراق بسبب الظروف التي تشهدها البلاد، فوقع اختيار اتحاد الكرة العراقي على استاد عمان الدولي في العاصمة الاردنية.
تغيير حكم المواجهة
الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، كان قد اعلن عن حكم مباراة العراق وايران، بعدما اناط مهمة قيادة المباراة الى الحكم الاردني ادهم مخادمة، لكن بعد نقل المباراة الى العاصمة الاردنية عمان، قرر الآسيوي تغيير حكم المباراة وتسمية طاقم بقيادة الحكم السريلانكي هيتكامكانامج ديلان بيريرا.
تغيير محل اقامة المنتخب الوطني
فور وصوله الى العاصمة الاردنية عمان، استقر وفد المنتخب الوطني في فندق مينا تايكي، لكنه قرر بعد ذلك تغيير مقر اقامته الى مكان اقرب على الوحدات التدريبية، حيث اختار فندق غراند ميلينيوم مقراً له، كونه يبتعد 5 دقائق فقط عن مكان التدريبات.
تغيير ملعب التدريبات
تدريبات اسود الرافدين تم نقلها الى مدينة السلط والتي تبعد ساعة عن مقر اقامة المنتخب الوطني، كون ملاعب العاصمة الاردنية ذات عشب صناعي ولا يتوفر ملعب ذات عشب طبيعي، حيث يؤثر هذا الامر على اداء اللاعبين ويتسبب في اصابتهم ببعض الاحيان.
ورغم هذه التغييرات، فإن المنتخب الوطني كان يواجه مشكلة اهم، تتمثل بصرف مستحقاته المالية، حيث سافر الوفد الى العاصمة الاردنية عمان على نفقته، لكن الامور تم حلها بعدما وافقت اللجنة المنبثقة من القرار 140 بصرف المستحقات يوم غد الاربعاء.
ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بفارق الاهداف فقط عن البحرين ونقطة واحدة عن المنتخب الايراني.
المباراة ستنطلق في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس المقبل وستكون منقولة مباشرة عبر قناة العراقية الرياضية.
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