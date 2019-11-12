'ابو الوليد' يتسلم مهام قيادة شرطة ذي قار

اعلنت شرطة محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن تسلم اللواء الركن محمد القريشي "ابو الوليد" مهام قائد الشرطة بعد موافقة وزارة الداخلية على استقالة العميد محمد عبد الوهاب السعيدي. وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الداخلية وافقت على استقالة العميد محمد عبد الوهاب السعيدي وتسليم المهام الى اللواء الركن محمد القريشي ابو الوليد".

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