الداخلية تعلن قتل 'إرهابيين' اثنين في كركوك

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بعد جهود استخبارية متميزة ومتابعة مستمرة، تمكنت قوة مشتركة من قسم استخبارات الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وشعبة استخبارات اللواء ١١، من قتل إرهابيين إثنين".وأضافت أن "أحد الإرهابيين مكنى (ابو بيداء) ويشغل منصب ما يسمى عسكري قاطع الحويجة والرياض والآخر المكنى (كتي) ويشغل منصب ما يسمى جندي ضمن المفرزة".

وأوضحت الوزارة، أن "العملية نفذت بعد محاصرة أحد الأوكار تحت الأرض ضمن قرية النصر التابعة لناحية الرياض في محافظة كركوك، حيث رفض الإرهابيين الاستسلام ما دفع القوة المنفذة للواجب الى مهاجتهما والاشتباك معهما وقتلهما".

