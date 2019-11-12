الداخلية تعلن قتل 'إرهابيين' اثنين في كركوك

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن قتل إرهابيين اثنين في محافظة كركوك.
وأضافت أن "أحد الإرهابيين مكنى (ابو بيداء) ويشغل منصب ما يسمى عسكري قاطع الحويجة والرياض والآخر المكنى (كتي) ويشغل منصب ما يسمى جندي ضمن المفرزة".
وأوضحت الوزارة، أن "العملية نفذت بعد محاصرة أحد الأوكار تحت الأرض ضمن قرية النصر التابعة لناحية الرياض في محافظة كركوك، حيث رفض الإرهابيين الاستسلام ما دفع القوة المنفذة للواجب الى مهاجتهما والاشتباك معهما وقتلهما".
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