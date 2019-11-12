رياضة 2019-11-12 | 17:57 1,635 مشاهدة حقق منتخب شباب العراق للملاكمة، نتائج مشرفة في بطولة آسيا للملاكمة والمقامة منافساتها في منغوليا. واستطاع الملاكم عقيل خالد، التغلب على خصمه الكوري الجنوبي وتأهله الى الدور 8. بينما نجح الملاكم باقر امير في تخطي خصمه الصيني والعبور لذات الدور ايضاً. وسيخوض اللاعبين منافسات دور الـ8 يوم غد الاربعاء في البطولة التي انطلقت يوم امس الاثنين وتشهد مشاركة اكثر من 20 منتخباً.

المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبضة العراقية تتألق في بطولة آسيا للملاكمة بمنغوليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.