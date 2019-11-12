شرطة الطاقة تعلن ضبط عجلتين لتهريب المنتوجات النفطية في النجف

اعلنت مديرية شرطة الطاقة، الثلاثاء، عن ضبط عجلتين لتهريب المنتوجات النفطية في النجف. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الشؤون الداخلية والأمن في شرطة الطاقة تضبط صهاريج لتهريب المنتوجات النفطية"، موضحة أنه "من خلال متابعة المتاجرين والمهربين للمشتقات النفطية تمكنت مفارزنا المتواجدة في مديرية نفط الوسط في محافظة النجف الأشرف من ضبط عجلتين مخالفة".



وأضافت أن "العجلتين محملتين بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية حيث تم تسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".



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