مجلس الوزراء يجري تعديلات على قانون المرور ويقرر تخفيض الرسوم على المركبات

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجلس الوزراء أجرى تعديلات في قانون المرور وقرر تخفيض الرسوم على المركبات".

وأقرّ مجلس الوزراء في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مشروعي قانون المفوضية العليا للانتخابات، وقانون انتخابات مجلس النواب.

