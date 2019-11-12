مجلس الوزراء يقرر تأجيل انتخابات مجالس المحافظات

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "ملجس الوزراء قرر تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى موعد يحدد لاحقاً". وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسته الاعتيادية في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، برئاسة عادل عبد المهدي.



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