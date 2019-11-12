افاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بوجود مخالفات بعقد الدعم اللوجستي للمطارات مع سلطة الطيران المدني العراقي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الفقرة 6 و10 من المادة ثالثا من العقد يجب ان تخضع لنظام الاجور رقم 6 لسنة 2018 وتحديدا المادة 11".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنها "تحتاج موافقة مجلس الوزراء لانها تتعلق بالجاية"، مشيراً الى أن "هذا العقد هو مخالف للقانون".
وأدناه تفاصيل العقد:
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. مخالفات بعقد الدعم اللوجستي للمطارات مع سلطة الطيران المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.