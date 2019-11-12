بالوثائق.. مخالفات بعقد الدعم اللوجستي للمطارات مع سلطة الطيران المدني

افاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بوجود مخالفات بعقد الدعم اللوجستي للمطارات مع سلطة الطيران المدني العراقي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الفقرة 6 و10 من المادة ثالثا من العقد يجب ان تخضع لنظام الاجور رقم 6 لسنة 2018 وتحديدا المادة 11".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنها "تحتاج موافقة مجلس الوزراء لانها تتعلق بالجاية"، مشيراً الى أن "هذا العقد هو مخالف للقانون".

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وأدناه تفاصيل العقد: