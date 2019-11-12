قائد عمليات نينوى يعلن قتل عنصرين بـ'داعش' في جبال بادوش

وقال الزوبعي في بيان تلقت السومرية نسخة منه، إن "قوة مشتركة من العمليات والاستخبارات تمكنت، اليوم، من قتل عنصرين في تنظيم داعش في احد الانفاق في جبال بادوش".

وأضاف انه "تم العثور على عبوات ناسفة ومواد غذائية وتم تدمير النفق والعبوات".

