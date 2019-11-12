أعلن قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي، الثلاثاء، عن قتل عنصرين في تنظيم "داعش" باحد الأنفاق في جبال بادوش.
وقال الزوبعي في بيان تلقت السومرية نسخة منه، إن "قوة مشتركة من العمليات والاستخبارات تمكنت، اليوم، من قتل عنصرين في تنظيم داعش في احد الانفاق في جبال بادوش".
وأضاف انه "تم العثور على عبوات ناسفة ومواد غذائية وتم تدمير النفق والعبوات".
وأضاف انه "تم العثور على عبوات ناسفة ومواد غذائية وتم تدمير النفق والعبوات".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد عمليات نينوى يعلن قتل عنصرين بـ'داعش' في جبال بادوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.