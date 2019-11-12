بالأرقام: حصة الذهب في احتياطات الدول العربية... أي مرتبة احتل العراق؟

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نشر مجلس الذهب العالمي أحدث تقرير عن احتياطات الذهب، كشف فيه عن حصص الدول من المعدن النفيس، وسط إقبال البنوك المركزية في العالم على شرائه، وخاصة في روسيا والصين.
وفي المرتبة الثانية جاء الأردن، وبلغ احتياطه 13.8%، ثم الجزائر بـ11%.
وجاء العراق في المرتبة السابعة عالميا بحصة 6.8% من الذهب من اجمالي الاحتياطات الدولية.
وفي ما يلي ترتيب الدول العربية من حيث حصة الذهب من إجمالي احتياطاتها:
وزادت دول، في مقدمتها روسيا، خلال العامين الماضيين احتياطياتها من الذهب، في خطوة تهدف لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، عملة الاحتياط الرئيسية في العالم.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك 8133 طنا منه، تليها ألمانيا بـ3366 طنا، ثم إيطاليا 2451 طنا، وفرنسا 2436 طنا، ثم روسيا في المرتبة الخامسة بـ2241 طنا.
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