بالأرقام: حصة الذهب في احتياطات الدول العربية... أي مرتبة احتل العراق؟

وأظهر التقرير حصة الذهب من إجمالي الاحتياطيات الدولية لكل دولة، وتصدر لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية متصاعدة، الدول العربية بهذا المؤشر، حيث شكل الذهب أكثر من ربع احتياطياته.

وفي المرتبة الثانية جاء الأردن، وبلغ احتياطه 13.8%، ثم الجزائر بـ11%.



وجاء العراق في المرتبة السابعة عالميا بحصة 6.8% من الذهب من اجمالي الاحتياطات الدولية.

وفي ما يلي ترتيب الدول العربية من حيث حصة الذهب من إجمالي احتياطاتها: