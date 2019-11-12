ألغاز وخفايا تحوم حول لوحة 'الموناليزا'... تعرف عليها!

واستعرضت مجلة ريدرز دايجست الأميركية أسرارا وألغازا حول اللوحة تفسر شهرتها العالمية وتميط اللثام عن عديد الخفايا المتعلقة بها:

اللغز الأول: هوية اللوحة

ذكرت المجلة أنه وقع على مدار القرن الماضي تداول قصة حول هذه اللوحة مفادها أن الموناليزا كانت امرأة نبيلة تُعرف باسم إيزابيلا ديستي ماركيزا مانتوا أو كوستانزا دي أفالوس دوقة فرانكافيلا.



ولاحظ البعض عند التحديق في الملامح الغريبة أنهم رأوا وجه رجل -ربما وجه ليوناردو دا فينشي نفسه- أو الرجل الذي كان مساعدا له لمدة 20 عاما، أو ربما حبيبته جيان جياكومو كابروتي.

وتفيد نظرية أخرى أن الصورة ربما تكون قد استُلهمت من الواقع وأن ليوناردو عمل عليها على مر السنين حتى تتطور وتصبح رؤية مجردة للمثال الأنثوي، ويُجمِع معظم الخبراء في الوقت الراهن على أن الموناليزا هي صورة ليزا جيرارديني ديل جوكوندو - زوجة تاجر حرير فلورنتيني يدعى فرانشيسكو ديل جوكوندو- (من هنا جاءت تسميتها في إيطاليا وفرنسا، الجيوكاندا أو الجوكندا).



ويُحكى أن الموناليزا قبلت أن يرسمها ليوناردو دافنشي في حوالي عام 1503 لما كان سنّها 24 عاما تقريبا، وأنها اتخذت وضعية التعارض بحيث يكون جسمها بعيدا عن زاوية رؤية المشاهد ورأسها إلى الأمام لتمثل موضع إعجاب ويقع نقلها من قبل معاصري ليوناردو.ليوناردو دافينشي صاحب لوحة الموناليزا

اللغز الثاني: الأحرف المخفية الأولى

ادعى سيلفانو فينسيتي رئيس اللجنة الوطنية الإيطالية للتراث الثقافي عام 2010 وجود أحرف مرسومة بدقة على عيني الموناليزا على غرار حرفي "إل" و"في" (أول حرفين من اسم ليوناردو دا فينشي) في العين اليمنى وربما "سي" أو "إي" أو "بي" في اليسار.

وكان رد متحف اللوفر بأن أحرف فينسيتي كانت ببساطة مجرد شقوق مجهرية في الطلاء.

اللغز الثالث: الخلفية المكسورة

يتبين من خلال إلقاء نظرة من بعيد على إطلالة من الخلف أن الجانب الأيمن لرأس الموناليزا أعلى من الجانب الأيسر.

ومن الصعب تخيل كيفية تناسق المشهد حيث تبدو الموناليزا أطول وأكثر انتصابا عندما تنحرف نظرة الشخص إلى اليسار مقارنة بما تظهر عليه عندما تكون على اليمين.

اللغز الرابع: الابتسامة الساحرة

اقترح علماء في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميركية عام 2000 تفسيرا من الناحية العصبية لابتسامة الموناليزا التي تتسم بالمراوغة، فعندما ينظر المشاهد إلى عينيها يكون الفم في الرؤية المحيطية التي تظهر باللونين الأسود والأبيض.

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