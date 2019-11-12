بالصور.. ساحتا التحرير والخلاني قبل قليل

وقال مصدر أمني في وقت سابق، لـ الخليج 365، إن قوات مكافحة الشغب اطلقت، صباح اليوم، القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وابعادهم عن ساحة الخلاني وسط بغداد، مشيراً الى أن القنابل الدخانية تطلق بشكل متقطع.

ودخلت تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، يومها التاسع عشر على التوالي، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وانتهت بمطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .