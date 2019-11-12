مشاهد تلخص آثار حريق الشورجة (صور)

تنشر الخليج 365، صوراً لما خلفه الحريق الذي اندلع صباح اليوم داخل مخزن للملابس ضمن "بناية المستنصرية" في منطقة الشورجة وسط بغداد، والذي تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية.

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