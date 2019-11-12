بالفيديو.. ما حدث في ساحة الخلاني

وتظهر لقطات مقطع الفيديو اطلاق القنابل المسيلة للدموع في ساحة الخلاني، وسط عمليات كر وفر من قبل المتظاهرين.

وقال مصدر، لـ الخليج 365، إن قوات مكافحة الشغب اطلقت، صباح اليوم، القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وابعادهم عن ساحة الخلاني وسط بغداد، مشيراً الى أن القنابل الدخانية تطلق بشكل متقطع.



واشار المصدر، الى أن القوات الامنية وضعت كتلا كونكريتية اضافية اعلى من الكتل الموجودة ضمن ساحة الخلاني، وسط بغداد، وبهذا تكون الساحة اغلقت بكتل قصيرة اولى والثانية طويلة".

وبحسب المصدر، فأن عددا من المتظاهرين يتحصنون وراء الكتل الكونكريتية التي وضعتها القوات الامنية للفصل بين ساحتي الخلاني والتحرير، مشيرا الى أن اطلاق القنابل الدخانية يهدف الى تفرقة المتظاهرين وارجاعهم الى ساحة التحرير.



ودخلت تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، يومها التاسع عشر على التوالي، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وانتهت بمطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور.