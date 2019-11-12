من هو محمد جواد نصر الله؟

محمد جواد نصر الله هو نجل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله. يبلغ من العمر 29 عاماً، متزوج ولديه 4 أولاد، ويُقيم في الضاحية الجنوبية في لبنان.
يعدّ جواد قائدا بارزا في إحدى الوحدات الخاصة في حزب الله، وعُرف عنه انخراطه في الحرب السورية. اشتهر جواد نصرالله بمواقفه المتشددة وإطلاق الفتاوى على تويتر.
يتولّى التنسيق مع فيلق القدس وحركة حماس، وتتّهمه وزارة الخارجية الأميركية بجمع الأموال لتنفيذ عمليات لصالح حماس. وربطت اسمه بخلية فلسطينية في الضفة الغربية في يناير عام 2016.
وفرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على جواد نصر الله ابن زعيم حزب الله حسن نصر الله.
صنفت الخارجية الأميركية جواد وهو قائد بارز أيضا في حزب الله، إرهابياً عالمياً.
ستشمل العقوبات عليه حظر جميع ممتلكاته، كما تحظر التعامل معه أو مع كتائب المجاهدين. ووصفت الخارجية جواد بأنه القائد الصاعد للحزب.
يذكر أن تويتر أغلقت اليوم الثلاثاء، حساب نجل الأمين العام لحزب الله جواد نصرالله، وذلك ضمن خطة الشركة لمكافحة الإرهاب، بعد تصنيف واشنطن حزب الله "إرهابيا" ووضعه على لائحة العقوبات.
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