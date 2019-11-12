بالفيديو: مديرية تربية كربلاء مغلقة 'بأمر الطلاب'

مع استمرار الاحتجاجات الشعبية في العراق، أغلق طلاب مدينة كربلاء المقدسة مديرية المحافظة. اقدم عدد من طلبة المدارس في كربلاء المقدسة على غلق مديرية تربية المحافظة وسط المدينة بعد اخراج الموظفين منها. ورفع الطلاب لافتات على بناية المديرية كتب عليها "مغلق بأمر الطلاب". تشاهدون التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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