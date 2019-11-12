ائتلاف العبادي يدعو لانتخابات مبكرة بقانون منصف ومفوضية مستقلة

دعا ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، لاجراء انتخابات مبكرة بقانون منصف ومفوضية مستقلة، مشددا على منع التلاعب باصوات الناخبين وضمان مشاركة واسعة للجمهور وضخ دماء جديدة وكسر احتكار السلطة.
ورأى الائتلاف، ان "الازمة بعمقها تتصل ببنية النظام السياسي وتوجهات الكتل السياسية"، مشيرا الى ان "طموحات الجماهير لن تتحقق الا باصلاح دستوري قانوني اداري سياسي اقتصادي شامل لبنية النظام".
واوضح ائتلاف العبادي، انّ "خارطة الطريق لاصلاح النظام تتطلب خطوات جريئة وجادة من القوى السياسية والمجتمعية تبدا بانتخابات مبكرة بقانون انتخابات منصف ومفوضية مستقلة لمنع التلاعب باصوات الناخبين ولضمان مشاركة واسعة للجمهور"، مشددا على "ضخ دماء جديدة وكسر احتكار السلطة لاعادة ثقة شعبنا بنظامهم السياسي".
وتابع البيان قائلا، "ليس امام القوى السياسية اليوم الا التفاعل مع مبادرات الاصلاح بما يحقق الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية".
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