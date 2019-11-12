المالكي يشدد على ضرورة اجراء الإصلاحات بعيدا عن التدخلات الخارجية

شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، على ضرورة اجراء الإصلاحات بعيدا عن التدخلات الخارجية، فيما اشار الى "اننا نريد أصدقاء يساندون ولا نريد أعداء يتدخلون".

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الجديد لدى العراق اوله ديل".

وأبدى المالكي ترحيبه بالسفير ديل، متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة سفيرا لبلاده في بغداد.

واكد المالكي ان "العراق تربطه علاقات وثيقة مع المانيا في مختلف المجالات "، مشيرا الى انه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الإوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، كما تم مناقشة مجريات الاحداث التي رافقت حركة الاحتجاج الشعبي في البلاد".

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وجدد المالكي "موقفه الداعم للمطالب المشروعة التي يطالب بها المتظاهرون في ساحات التظاهر"، مشددا على أهمية "ان تواصل السلطات التنفيذية والتشريعية العمل من اجل تحقيق الاصلاح الشامل بغية توفير الحياة الكريمة لابناء الشعب العراقي".

واشار الى "ضرورة اجراء الإصلاحات بعيدا عن التدخلات الخارجية"، لافتا الى "اننا نريد أصدقاء يساندون ولا نريد أعداء يتدخلون".

بدوره أبدى السفير الالماني الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى العراق، معربا حرص بلاده على دعم العراق، وتعزيز أفاق التعاون بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.