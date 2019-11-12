شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، على ضرورة اجراء الإصلاحات بعيدا عن التدخلات الخارجية، فيما اشار الى "اننا نريد أصدقاء يساندون ولا نريد أعداء يتدخلون".
وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الجديد لدى العراق اوله ديل".
وأبدى المالكي ترحيبه بالسفير ديل، متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة سفيرا لبلاده في بغداد.
واكد المالكي ان "العراق تربطه علاقات وثيقة مع المانيا في مختلف المجالات "، مشيرا الى انه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الإوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، كما تم مناقشة مجريات الاحداث التي رافقت حركة الاحتجاج الشعبي في البلاد".
وجدد المالكي "موقفه الداعم للمطالب المشروعة التي يطالب بها المتظاهرون في ساحات التظاهر"، مشددا على أهمية "ان تواصل السلطات التنفيذية والتشريعية العمل من اجل تحقيق الاصلاح الشامل بغية توفير الحياة الكريمة لابناء الشعب العراقي".
واشار الى "ضرورة اجراء الإصلاحات بعيدا عن التدخلات الخارجية"، لافتا الى "اننا نريد أصدقاء يساندون ولا نريد أعداء يتدخلون".
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي يشدد على ضرورة اجراء الإصلاحات بعيدا عن التدخلات الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.