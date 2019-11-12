سائرون: نرفض اي تدخل اجنبي بشؤوننا وسنبقى مدافعين عن سيادة العراق

أبدت كتلة سائرون النيابية، اليوم الثلاثاء، رفضها لأي تدخل أجنبي في الشأن العراقي، مؤكدةً أن سيادة العراق واستقلالية قراره السياسي "من الثوابت الوطنية التي لا تنازل عنها ولا مساومة عليها مهما كانت الظروف".
وقال المتحدث باسم الائتلاف حمد الله الركابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العراق وما تشهده المدن العراقية من تظاهرات سلمية للمطالبة بالحقوق المشروعة وما رافقها من إحداث ومتغيرات تحاول راعية الشر والإرهاب أميركا استغلال هذه الظروف والتدخل في الشأن الداخلي العراقي".
وأضاف، أننا "في الوقت الذي نرفض بشدة أي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية نؤكد على أن سيادة العراق واستقلالية قراره السياسي من الثوابت الوطنية التي لا تنازل عنها ولا مساومة عليها مهما كانت الظروف، وسنبقى مدافعين عن سيادة العراق واستقلاله ومصالح شعبه".
وأضاف، أننا "في الوقت الذي نرفض بشدة أي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية نؤكد على أن سيادة العراق واستقلالية قراره السياسي من الثوابت الوطنية التي لا تنازل عنها ولا مساومة عليها مهما كانت الظروف، وسنبقى مدافعين عن سيادة العراق واستقلاله ومصالح شعبه".
يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، أمس الاثنين، أميركا إلى الكف عن التدخل في الشأن العراقي، فيما أكد على عدم السكوت في حال كانت الانتخابات المبكرة بإشراف أميركا.
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