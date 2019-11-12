نائب يكشف ابرز التوجهات حول تعديلات قانون التقاعد الموحد

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حسين العقابي، عن ابرز التوجهات الموجودة داخل البرلمان بشان تعديل قانون التقاعد الموحد.

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، ان "هنالك رغبة حقيقية لتعديل قانون التقاعد الموحد بالشكل الذي يخدم العراق وشعبه"، مبينا ان "النقاشات ما زالت مستمرة بين القوى السياسية للخروج بصورة نهائية تلبي تطلعات الجماهير وهذه الشريحة المهمة من المواطنين".

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واضاف العقابي، ان "النفس العام داخل مجلس النواب يسير باتجاه خفض سن التقاعد الاجباري الى 60 عاما و45 عاما للتقاعد الاختياري"، لافتا الى ان "العمل باتجاه الضغط على الحكومة لزيادة الحد الادنى من سقف التقاعد ليكون 500-600 الف دينار بدل 400 الف كما موجود باصل القانون".

وكان مجلس النواب قد انهى، في التاسع من تشرين الثاني الحالي، تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤، فيما أكد عضو مجلس النواب مهدي تقي الآمرلي، أن القانون سيوفّر درجات وظيفية لتعيين أكبر عدد من الشباب العاطلين عن العمل.