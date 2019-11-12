كيف تفقد وزنك أثناء النوم... 4 حقائق مثيرة!

‫يؤثر مقدار النوم على إنتاج الجسم لهرمون اللبتين، حيث يتم إفرازه من ‫الخلايا الدهنية لتنظيم الشهية، ويترتب على قلة النوم زيادة الشهية، حتى ‫أن الشخص يشعر بالجوع مباشرة بعد تناول وجبة دسمة، كما يضمن النوم بشكل ‫كافٍ بقاء الهرمونات في حالة توازن في الجسم، وبالتالي منع الرغبة ‫الشديدة في تناول الطعام.‫يرتبط الحرمان من النوم بزيادة هرمون الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول ‫عن التوتر والعصبية، وقد أثبتت دراسة لمجلة "أبحاث الدهون" أن ثمة علاقة ‫بين النوم السيئ وتراكم الدهون في منطقة البطن.

3- ‫المحافظة على الأمعاء

‫تعتبر الأمعاء هي المركز المسؤول عن العديد من الهرمونات المعززة للشعور ‫بالشبع أو الجوع، ويترتب على زيادة نوع معين من البكتريا قلة إفراز ‫هرمون الشبع، وهو ما يجعل من الصعب الالتزام بأي نظام غذائي، ويؤثر ‫النوم والأمعاء كل منهما على الآخر، كما أن النوم قد يؤثر بالسلب على ‫الجراثيم المعوية.



‫يؤثر النوم بشكل كبير على الحالة النفسية، فقد أثبتت دراسة لمجلة النوم "سليب" وجود علاقة واضحة بين قلة النوم ونقص الدافع، وكلما شعر المرء ‫بقوته كان أكثر تمسكا بالقواعد، وخاصة الموضوعة له ضمن نظامه الغذائي.