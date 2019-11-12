افاد مراسل الخليج 365، في محافظة ذي قار، الثلاثاء، بتشديد الاجراءات الامنية حول سجن الحوت في الناصرية. وقال المراسل انه تم تشديد الاجراءات الامنية حول سجن الحوت في الناصرية وتعزيز القوات المكلفة بحمايته. واضاف ان هذا الاجراء جاء بالتزامن مع انتشار قوات الرد السريع في مدينة الناصرية اليوم، مشيرا الى ان اللواء الثاني بالرد السريع باشر بمهامه في مدينة الناصرية لتأمين حماية المتظاهرين لأجل أعادتهم لساحة الحبوبي، والسيطرة على التقاطعات والشوارع الرئيسية.



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