مقتل شرطي بانفجار ناسفة جنوبي كركوك

أعلنت الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، مقتل منتسب لديها بانفجار عبوة ناسفة جنوبي كركوك. وقال إعلام الشرطة الاتحادية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "شرطياً منسوباً إلى فوج ١٣ لواء ١٨ الفرقة الخامسة استشهد بتفجير عبوة ناسفة ضمن قاطع الرشاد محافظة كركوك".



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