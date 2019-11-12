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حالة طبية نادرة لدى النساء تحير العلماء

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هل تكتبين باليمين أم باليسار؟ في الواقع، إن كنتِ عسراوية لن تختلفي عن بقية النساء فقط باليد التي تعتمدين عليها لإنجاز أعمالكِ اليومية، بل تفقدين جزءاً من الدماغ المسؤول عن حاسة الشم. قد يبدو هذا الأمر غريباً، لكن هذا ما كشفته دراسة جديدة، نُشرت في 6 تشرين الثاني في مجلّة Neuron.
أعلن العلماء أنّهم اكتشفوا حالة بيولوجية نادرة كفيلة بتغيير فهمنا لطبيعة حاسة الشمّ. فقد توصلت دراسة نشرتها المجلة الطبية، إلى أنّ بعض الأشخاص يمكن أن يستخدموا حاسة الشم بشكل طبيعي، رغم أنّهم يفتقدون جزءاً من الدماغ ضرورياً لعمل تلك الحاسة، والذي يُسمّى «بصيلات العصب الشمي». وقد كان يُعتقد أنْ فقدان هذه البصيلات يؤدي بالضرورة إلى فقدان حاسة الشم، لكن الأمر لا يبدو كذلك.

والغريب أكثر، أنّ هذه الحالة تؤثر على النساء العسراوات، إذ تمّ تشخيصها بنسبة 4 في المئة من المشاركات في الدراسة، بينما لم يتمّ اكتشاف أي حالة مشابهة لدى الرجال، وهو ما جعل العلماء في حيرة من سبب علاقة الجنس واستخدام اليد اليسرى في القدرة على الشم من دون الحاجة إلى البصلة الشمية.

ويقول فريق البحث، إنّ التفسير البسيط لهذه الحالة هو أنّ النساء وُلدن بالفعل من دون بصلة شمية، ولكن بفضل الليونة الشديدة للدماغ النامي، طورن خارطة شبكية، أي شبكة تشبه الخصلة من الشعيرات الدموية بديلة في مكان آخر من الدماغ، وليس في البصلة الشمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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