حالة طبية نادرة لدى النساء تحير العلماء

هل تكتبين باليمين أم باليسار؟ في الواقع، إن كنتِ عسراوية لن تختلفي عن بقية النساء فقط باليد التي تعتمدين عليها لإنجاز أعمالكِ اليومية، بل تفقدين جزءاً من الدماغ المسؤول عن حاسة الشم. قد يبدو هذا الأمر غريباً، لكن هذا ما كشفته دراسة جديدة، نُشرت في 6 تشرين الثاني في مجلّة Neuron.
والغريب أكثر، أنّ هذه الحالة تؤثر على النساء العسراوات، إذ تمّ تشخيصها بنسبة 4 في المئة من المشاركات في الدراسة، بينما لم يتمّ اكتشاف أي حالة مشابهة لدى الرجال، وهو ما جعل العلماء في حيرة من سبب علاقة الجنس واستخدام اليد اليسرى في القدرة على الشم من دون الحاجة إلى البصلة الشمية.
ويقول فريق البحث، إنّ التفسير البسيط لهذه الحالة هو أنّ النساء وُلدن بالفعل من دون بصلة شمية، ولكن بفضل الليونة الشديدة للدماغ النامي، طورن خارطة شبكية، أي شبكة تشبه الخصلة من الشعيرات الدموية بديلة في مكان آخر من الدماغ، وليس في البصلة الشمية.
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