من هي جينين بلاسخارت... وما المناصب التي شغلتها؟

جنين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، لديها خبرة سياسية ودبلوماسية تمتد لأكثر من 20 عاماً... معلومات قد تجهلها عنها!

شغلت بلاسخارت مناصب وزارية وبرلمانية مهمة في بلادها هولندا. وتم انتخابها كنائب في البرلمان الهولندي من عام 2010 وحتى العام 2012. كما شغلت منصب نائب في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2010. وعملت في بعثة المفوضية الأوروبية في كل من امستردام والعاصمة اللاتفية ريغا.

في آب 2018، عينت كممثل دائم لبعثة الامم المتحدة بالعراق، حيث عينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ممثلا خاصا له في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

جنين هينيس بلاسخارت، هي أول وزيرة للدفاع في هولندا حيث تولت هذا المنصب خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 إلى 2017، قبل أن تقدم استقالتها من المنصب، أي في الفترة التي شهدت ظهور ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

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وكونها وزيرة الدفاع، كانت مسؤولة عن قيادة عمل أركان القوات المسلحة، وقيادة قوات الدعم وهيئة التموين العسكري والقوات الملكية الهولندية الأربع: الجوية، البحرية، البرية والشرطة العسكرية والحدودية.

الى ذلك، تولت الاشراف على مشاركة بلادها في الحرب على الجماعات المتطرفة في كل مالي في القارة الأفريقية وأفغانستان والعراق. وكانت المسؤولة عن التنسيق مع الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الأطلسي -الناتو والأمم المتحدة.

جنين هينيس بلاسخارت من مواليد العام 1973، ومتزوجة من إريك-يان هينيس، منذ العام 2003.