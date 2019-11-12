إخماد حريق داخل سوق في المسيب

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ثلاثة محال تجارية ومخزن للملابس في سوق (المسقف) بقضاء المسيب تعرضت إلى الاحتراق".

وأضاف البيان، أن "عجلات الدفاع المدني هرعت وباشرت بمهامها وتمكنت من تطويق النيران وإبعاد خطرها عمّا يجاورها من شواغر تجارية وانهاء الحريق دون خسائر بشرية".



وأشار البيان، إلى "استدعاء خبير الأدلة الجنائية للتحقيق بأسباب اندلاع الحريق"، مبيناً أن "التحقيقات ما زالت مستمرة".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.