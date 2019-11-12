إخماد حريق داخل سوق في المسيب

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، إخماد حريق اندلع داخل سوق في قضاء المسيب شمالي محافظة بابل دون حدوث خسائر بشرية.
وأضاف البيان، أن "عجلات الدفاع المدني هرعت وباشرت بمهامها وتمكنت من تطويق النيران وإبعاد خطرها عمّا يجاورها من شواغر تجارية وانهاء الحريق دون خسائر بشرية".
وأشار البيان، إلى "استدعاء خبير الأدلة الجنائية للتحقيق بأسباب اندلاع الحريق"، مبيناً أن "التحقيقات ما زالت مستمرة".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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