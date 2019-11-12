نقابة المعلمين تدعو الى تظاهرة موحده في جميع المحافظات غدا الاربعاء

وقالت نقابة المعلمين العراقيين في بيان صدر، اليوم، واطلعت عليه الخليج 365، إنها تدعو الى تظاهرة موحدة في جميع المحافظات لمنتسبيها من الملاكات التعليمية والتدريسية والزملاء المشرفيين التربويين والاختصاصيين".وأوضحت ان التظاهرة "ستنطلق من مقرات فروعها في المحافظات الى ساحات التظاهر الساعة العاشرة صباحاً يوم غد الاربعاء الموافق 13 من تشرين الثاني الحالي".

وشددت نقابة المعليمن العراقيين، على ان "ترفع لافتات تتضمن مطالب الجماهير التي اقرها المجلس المركزي".

وكانت نقابة المعلمين قد اعلنت اضرابا عاما عن الدوام، استمر من الثاني من شهر تشرين الاول الماضي حتى التاسع من الشهر ذاته، تضامنا مع التظاهرات التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات.



ودخلت تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، يومها التاسع عشر على التوالي، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وانتهت بمطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .