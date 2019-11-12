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الحكيم يتلقى اتصالاً من نظيره السعودي ويستعرض تطورات الأوضاع في العراق

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أعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، أن الوزير محمد علي الحكيم استعرض خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره السعودي فيصل بن فرحان، تطورات الأوضاع في العراق، والحزم الإصلاحية التي أطلقتها الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين.
وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الخارجية محمد علي الحكيم تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره السعودي فيصل بن فرحان".

وأضاف البيان، أن الطرفين بحثا "سبل تدعيم العلاقات بين بغداد والرياض بما يساهم في تلبية تطلعات كلا البلدين".


وتابع البيان، أن "الحكيم استعرض تطورات الأوضاع في العراق، والحزم الإصلاحية التي أطلقتها الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين".

وأشار البيان، إلى أن الجانبين بحثا أيضاً، "عدداً من قضايا المنطقة التي تحظى باهتمام الجانبين، وضرورة الدفع باتجاه إيجاد حلول سياسية للأزمات التي تعاني منها المنطقة".

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