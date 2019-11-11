ضبط متفجرات داخل ملعب في الكوت

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بضبط مخلفات حربية عبارة عن متفجرات في ساحة ملعب بالكوت. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مفزرة من مكافحة المتفجرات توجهت الى قضاء الكوت منطقة داموك لوجود مخلفات حربية داخل ساحة ملعب لكرة القدم". وأضاف المصدر في حديث لـ الخليج 365، أن "عند الوصول والكشف تبين وجود قنبرة هاون عيار 60 ملم عدد 8، وقاذفة RPG7 عدد 1، اضافة الى صاروخ"، مؤكدا أنه "تم تأمينها اصوليا".

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