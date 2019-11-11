نائب: بعض المواد الدستورية وتفسيراتها اضرّت بالعملية السياسية

وقال خدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مطالب الجماهير هي مطالب واقعية ودستورية وقد حركت الركود في الواقع السياسي، وكانت سببا في عملية الاصلاح بالمنظومة السياسية العراقية"، مبينا أن "الاصلاحات مهمة وعلى الرئاسات الثلاث ان تعمل بجد لاصلاح كافة القضايا العالقة والتراكمات السابقة في الابعاد السياسية والاقتصادية والقانونية والتشريعية بما يتلائم مع الدستور".وأضاف خدر، أن "توجيهات المرجعية ومطالب الجماهير هي امور مهمة وعلى الجميع العمل على تحقيقها بشكل سريع لاستمرار الدولة العراقية بالشكل الصحيح"، لافتا الى أن "التعديلات الدستورية هي جزء مهم وواقعي من المطالب الجماهيرية".

وأكد خدر، أن "بعض المواد الدستورية وتفسيراتها اضرت بالعملية السياسية والبعدين الاقتصادي والاجتماعي بالمنظومة التشريعية".