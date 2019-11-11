افادت وسائل إعلام لبنانية، الاثنين، بإغلاق المصارف في لبنان غدا بسبب إضراب الموظفين.
ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن تلك الوسائل قولها، إنه "سيتم إغلاق المصارف في لبنان غدا بسبب إضراب الموظفين عن العمل".
وفتحت المصارف اللبنانية، في (1 تشرين الثاني الحالي) أبوابها للجمهور في الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي بعد اسبوعين من الاغلاق بسبب التظاهرات.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام لبنانية: إغلاق المصارف غدا بسبب إضراب الموظفين عن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.