وسائل إعلام لبنانية: إغلاق المصارف غدا بسبب إضراب الموظفين عن العمل

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن تلك الوسائل قولها، إنه "سيتم إغلاق المصارف في لبنان غدا بسبب إضراب الموظفين عن العمل".

وفتحت المصارف اللبنانية، في (1 تشرين الثاني الحالي) أبوابها للجمهور في الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي بعد اسبوعين من الاغلاق بسبب التظاهرات.