وكالة الطاقة الذرية تعلن رصد 'آثار يورانيوم' في موقع غير معلن بإيران

اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، أنها رصدت آثارا لليورانيوم في موقع غير معلن عنه في إيران.
ولم تكشف الوكالة عن اسم الموقع، إلا أن مصادر دبلوماسية، أشارت في وقت سابق، إلى أن الوكالة تطرح أسئلة على طهران، تتعلق بموقع ذكرت إسرائيل، أنه شهد نشاطات ذرية سرية سابقة.
وذكرت مصادر، أن الوكالة الدولية أخذت عينات من الموقع في منطقة توركز آباد في طهران، في الربيع الماضي.
وأكد التقرير كذلك، أن إيران كثفت عمليات تخصيب اليورانيوم، حيث وصل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب، ما يعادل 551 كلغم، في حين أن السقف المحدد في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية في 2015 هو 300 كلغم.
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