قوة من الرد السريع تتوجه إلى ذي قار لحماية المتظاهرين

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اللواء الثاني في فرقة الرد السريع توجه، مساء اليوم، إلى محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة توجهت إلى المحافظة لحماية المتظاهرين فيها".

