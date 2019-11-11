قوة من الرد السريع تتوجه إلى ذي قار لحماية المتظاهرين

أفاد مصدر في فرقة الرد السريع، الاثنين، بتوجه قوة من الفرقة إلى محافظة ذي قار لحماية المتظاهرين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اللواء الثاني في فرقة الرد السريع توجه، مساء اليوم، إلى محافظة ذي قار".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة توجهت إلى المحافظة لحماية المتظاهرين فيها".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة توجهت إلى المحافظة لحماية المتظاهرين فيها".
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