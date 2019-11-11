تسجيل حالات اختناق بين المتظاهرين والدفاع المدني في ساحة الخلاني

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اطلاق القنابل المسيلة للدموع تجدد ضمن ساحة الخلاني، كما اندلعت النيران من جديد داخل بناية التأمين الوطنية".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الساحة شهدت حالات اختناق في صفوف المتظاهرين والدفاع المدني"، لافتا الى أن "هناك صعوبة في عمليات الاخماد نتيجة القنابل".