تنشر الخليج 365، صوراً لما حدث في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد اليوم. وأفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باستمرار اطلاق القنابل المسيلة للدموع وبكشل المتقطع في ساحة الخلاني. وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف أكد، اليوم الاثنين، وجود أعمال تخريب في المباني القريبة من ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.



وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ما يحدث في ساحة الخلاني وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.