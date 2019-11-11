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مجلس الأمن الروسي يحذّر من خطر استخدام الغرب للتكنولوجيا الرقمية لأغراض عسكرية

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حذر سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف من خطر ناجم عن استخدام دول الغرب للتكنولوجيا الرقمية لأغراض عسكرية ولتقويض سيادة دول.
وقال باتروشيف، في مقال كتبه لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" ويحمل عنوان "أمن روسيا في العالم الحديث"، إن "الخطورة الخاصة تنبع من النهج الذي اتخذه الغرب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض عسكرية - سياسية، بغية شن أعمال عدائية تهدف إلى تقويض سيادة دول معينة"، مشيراً إلى أن "هذه السياسة مدرجة، على سبيل المثال، في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية في الفضاء السيبراني".

ووصف باتروشيف، السياسة الغربية بـ"الاستعمار المعلوماتي الجديد"، مبينا: "بشكل عام أصبح واضحا أن واشنطن تنوي استخدام تفوقها التكنولوجي من أجل الحفاظ على الهيمنة الاستراتيجية في المجال المعلوماتي عن طريق اتباع سياسة فرض شروطها على الدول التي تتخلف عنها في التطور الرقمي، وهذه الممارسة يسميها الخبراء الاستعمار المعلوماتي الجديد".

وأضاف أن "الأمريكيين وبغرض تحقيق هذه الغاية، يعارضون بصورة نشطة تثبيت بنود تتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض سلمية بحتة ومنع نشوب النزاعات في مجال المعلومات، كأحكام في القانون الدولي وتشريعاته".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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