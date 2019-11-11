مجلس الأمن الروسي يحذّر من خطر استخدام الغرب للتكنولوجيا الرقمية لأغراض عسكرية

حذر سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف من خطر ناجم عن استخدام دول الغرب للتكنولوجيا الرقمية لأغراض عسكرية ولتقويض سيادة دول.
ووصف باتروشيف، السياسة الغربية بـ"الاستعمار المعلوماتي الجديد"، مبينا: "بشكل عام أصبح واضحا أن واشنطن تنوي استخدام تفوقها التكنولوجي من أجل الحفاظ على الهيمنة الاستراتيجية في المجال المعلوماتي عن طريق اتباع سياسة فرض شروطها على الدول التي تتخلف عنها في التطور الرقمي، وهذه الممارسة يسميها الخبراء الاستعمار المعلوماتي الجديد".
وأضاف أن "الأمريكيين وبغرض تحقيق هذه الغاية، يعارضون بصورة نشطة تثبيت بنود تتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض سلمية بحتة ومنع نشوب النزاعات في مجال المعلومات، كأحكام في القانون الدولي وتشريعاته".
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