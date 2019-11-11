بالونات بيضاء تزّين سماء التحرير.. صور

تنشر الخليج 365، اليوم الاثنين، صورا تظهر مئات البالونات في سماء ساحة التحرير وسط العالصمة بغداد، والتي تشهد تظاهرات للمطالبة بالاصلاحات والقضاء على الفساد والبطالة.

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.

وفي ادناه مجموعة من الصور التي تظهر البالونات في السماء:

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