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البرلمان يرفع جلسته إلى الأربعاء المقبل ويستضيف فيها ممثلة الأمم المتحدة

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رفع مجلس النواب، الاثنين، جلسته التي عقدت اليوم الى يوم الاربعاء المقبل واستضافة فيها ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "البرلمان رفع جلسته الى يوم الاربعاء المقبل وسيستضيف فيها ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بخصوص رؤية الامم المتحدة لتحقيق مطالب المتظاهرين".

وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الـ13 برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.

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