خبراء دستوريون أمميون يزورون العراق نهاية الأسبوع الحالي

وقال الساري في مؤتمر صحفي مع أعضاء اللجنة وحضرته الخليج 365، إن "اللجنة ستفتح المجال أمام جميع الشرائح المجتمعية لإبداء آرائهم حول التعديل الدستوري"، مبيناً أن "اجتماعات اللجنة ستبقى مفتوحة لحين إكمال جميع التعديلات الدستورية".وأشار الساري، إلى أن "الأمم المتحدة شاركت بالاجتماعات وستكون فاعلة ومتفاعلة مع اللجنة"، متابعاً أن "خبراء دستوريين أممين سيصلون نهاية الأسبوع (الحالي) إلى العراق".

يذكر أن مجلس النواب قرر، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، تشكيل لجنة نيابية لإجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى البرلمان خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر.

وانتخبت لجنة التعديلات الدستورية، اليوم الاثنين، النائب فالح الساري رئيساً لها، وفقاً لمصدر برلماني.