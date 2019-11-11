خبراء دستوريون أمميون يزورون العراق نهاية الأسبوع الحالي

أعلن رئيس لجنة التعديلات الدستورية فالح الساري، الاثنين، أن خبراء دستوريين أممين سيصلون إلى العراق نهاية الأسبوع الحالي للمشاركة في اجتماعات اللجنة.
وأشار الساري، إلى أن "الأمم المتحدة شاركت بالاجتماعات وستكون فاعلة ومتفاعلة مع اللجنة"، متابعاً أن "خبراء دستوريين أممين سيصلون نهاية الأسبوع (الحالي) إلى العراق".
يذكر أن مجلس النواب قرر، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، تشكيل لجنة نيابية لإجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى البرلمان خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر.
وانتخبت لجنة التعديلات الدستورية، اليوم الاثنين، النائب فالح الساري رئيساً لها، وفقاً لمصدر برلماني.
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