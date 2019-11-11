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خبراء دستوريون أمميون يزورون العراق نهاية الأسبوع الحالي

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أعلن رئيس لجنة التعديلات الدستورية فالح الساري، الاثنين، أن خبراء دستوريين أممين سيصلون إلى العراق نهاية الأسبوع الحالي للمشاركة في اجتماعات اللجنة.
وقال الساري في مؤتمر صحفي مع أعضاء اللجنة وحضرته الخليج 365، إن "اللجنة ستفتح المجال أمام جميع الشرائح المجتمعية لإبداء آرائهم حول التعديل الدستوري"، مبيناً أن "اجتماعات اللجنة ستبقى مفتوحة لحين إكمال جميع التعديلات الدستورية".

وأشار الساري، إلى أن "الأمم المتحدة شاركت بالاجتماعات وستكون فاعلة ومتفاعلة مع اللجنة"، متابعاً أن "خبراء دستوريين أممين سيصلون نهاية الأسبوع (الحالي) إلى العراق".

يذكر أن مجلس النواب قرر، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، تشكيل لجنة نيابية لإجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى البرلمان خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر.

وانتخبت لجنة التعديلات الدستورية، اليوم الاثنين، النائب فالح الساري رئيساً لها، وفقاً لمصدر برلماني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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