لجنة التعديلات الدستورية تنتخب فالح الساري رئيساً لها

افاد مصدر برلماني، الاثنين، بأن تم انتخاب النائب فالح الساري رئيسا للجنة التعديلات الدستورية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "لجنة التعديلات الدستورية انتخبت النائب فالح الساري رئيسا لها". وأكد عضو لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية قصي الشبكي، امس الأحد، على أهمية إبعاد عمل اللجنة عن "الضغوط والتدخلات والمؤثرات السياسية والحزبية"، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل على مراجعة جميع مواد الدستور للخروج بتعديلات تلائم الواقع وليست "شكلية".



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